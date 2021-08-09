Vodafone FreeZone tarafından 11 yılda gençler için yapılan yatırım tutarı 250 milyon liraya yaklaştı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, FreeZone markasıyla gençlerin tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmaya devam etti.

Vodafone'un, FreeZone ile 11 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 250 milyon liraya yaklaşırken, platformun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 99 milyon lira katkı sağlandı. Bu süreçte sadece müziğe yapılan yatırım tutarı ise 120 milyon lirayı aştı.

Diğer yandan, espor pazarına bugüne kadar 28 milyon liralık yatırım yapan Vodafone FreeZone, bu süreçte 14 milyon gence ulaştı. Vodafone FreeZone'un espor yatırımları yıl sonu itibarıyla 31 milyon liraya ulaşacak. Platform, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından yaptığı iletişimlerle 18 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, gençlere yönelik çalışmalarını 11 yıldır Vodafone FreeZone markasıyla sürdürdüklerini, bu süreçte gençliğe yaptıkları toplam yatırım tutarının 250 milyon liraya yaklaştığını bildirdi.

Şahin, "Sunduğumuz avantajlarla gençlerin bütçelerine 99 milyon TL katkı sağladık. Sadece müzik yatırımlarımızın tutarı 120 milyon lirayı aştı. Espor pazarına yaptığımız yatırım ise 28 milyon lirayı buldu. Gençlerin en büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.