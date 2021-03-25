Son Dakika | Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi - Son Dakika

Son Dakika | Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi

25.03.2021 11:34
Son Dakika | Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 3. bölge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde tüm fabrikalarımızın faaliyete geçmesini bekliyoruz.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 3. bölge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde tüm fabrikalarımızın faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu ilave olarak en az 5 bin istihdam demek. Bununla birlikte hemen 4. bölgenin çalışmalarını da tamamladık. 4. bölge için şu an başvuru sayımız 300" dedi.

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Başkan Vekili Veysel Memiş, Bölge Müdürü Halil Yılmaz yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini tanıtan Başkan Tekli, "MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine başladı. 3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezimiz, Türkiye'de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıyor. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldı. 19 modül üzerinden uygulamalı eğitimlere devam ediliyor. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında Model Fabrikamızla ortak çalışacak ve Model Fabrikayla çalışan firmalara 90 bin TL teşvik veriyor. Aynı zamanda KOSGEB Model Fabrikadan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek veriyor. Burada MTOSB yönetimi olarak herhangi bir makamımız yok, burası tamamen sanayicilerimize ait" dedi.

"4. bölge için 300 başvuru aldık"

3. bölge çalışmalarında sona geldiklerini ve bu yıl içerisinde tüm fabrikaların faaliyete geçmesini beklediklerini kaydeden Tekli, "Bu ilave olarak en az 5 bin istihdam demek. Bununla birlikte hemen 4. bölgenin çalışmalarını da tamamladık. 4. bölgenin arsa tahsisleri için bakanlıklarımızdan onay bekliyoruz. Tek düşüncemiz istihdam. Daha sanayicilerimize parselleri tahsis eder etmez istihdam artışı başlıyor. Yapılan inşaatlarda çalışanlardan bekçisine kadar arsa tahsisinden sonra istihdam oluşturmaya başlıyoruz. Tabi burada asıl amacımız fabrikalarımızın hizmete girmesi ile oluşacak kalıcı istihdam. 4. bölgemiz için şu an başvuru sayımız 300. Geçtiğimiz yıl 200 olan sayının bu yıl 300'e kadar çıkması, bölgemizin bu kadar tercih edilen bir bölge olması bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız çalışmalar ile sanayicinin huzurunu düşünüyoruz. Güvenliği üst seviyede tutuyoruz, kendimize ait itfaiye birimimiz var. Türkiye'de ilk 500'e giren 5 firmamız var. Bunların hepsi tercih edilmemize zemin hazırlayan unsurlar. Şu an tüm dünyanın üretime ihtiyacı var. Bizim de pandemi döneminde ciddi büyüyen, rekorlar kıran fabrikalarımız var. Dünyanın birçok yerinde üretim durduğunda Türkiye'de üretim aksamadan devam etti. Halende üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha küçük parseller istiyoruz"

Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ise, 4. bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldıktan sonra, "Bizler genç girişimciler için Organize Sanayi Bölgesinde daha küçük parseller istiyoruz. Genç ve yeni bir girişimci için büyük parseller çok pahalı oluyor. Aynı zamanda yeni nesil üretim için de çok büyük parsellere ihtiyaç duyulmuyor. Bizler genç girişimcilerin Organize Sanayi Bölgeleri gibi profesyonel yönetilen bir yapının içerisinde yer almalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da özellikle yeni açılacak 4. bölge başta olmak üzere önümüzdeki dönemdeki açılacak OSB'lerde genç girişimcilerin de düşünülmesini istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Son Dakika | Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi
Son Dakika | Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi - Son Dakika Ekonomi


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