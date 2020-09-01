Son Dakika: Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti

Gençlerbirliği, TFF 1'inci Lig ekibi Menemen Spor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Menemen Spor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'de 31 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistle oynadı. Mustafa Çeçenoğlu ile kulübümüz iki yıllık sözleşmeye imza attı."