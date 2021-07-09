Gençlerbirliği'nden defans ve orta sahaya takviye

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki defans Mert Kula ve 29 yaşındaki Ukraynalı orta saha Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent kulübü, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Kasımpaşa altyapısında yetişen, Sarıyer, Menemen Belediye, Kayserispor ve Keçiörengücü formaları giyen Mert Kula, bugün kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak Oleksandriya forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin de bugün sağlık kontrolünün ardından Gençlerbirliği ile 2 yıllık anlaşma yaptı.İki oyuncu için de gelecek günlerde imza töreni yapılacağı belirtildi.