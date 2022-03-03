Gençlere kucak açan "narkotik polisi" zehir tacirlerinin korkulu rüyası oluyor - Son Dakika

Erzurum'da görevli narkotik timleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarla hem suçluları yakalayıp adalete teslim ediyor hem de gençlerin uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmesine engel oluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından ülkeye sokulan uyuşturucuyu doğudaki illerden batıdaki kentlere sevk etmek isteyen uyuşturucu tacirlerine ve kent içinde özellikle gençleri ağına düşürmek isteyen "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalarla uyuşturucu tacirlerini yakalayıp adalete teslim eden ekipler, gençler başta olmak üzere insanların uyuşturucu kullanmasının önüne geçmeye çalışıyor.

İl merkezi başta olmak üzere 21 ilçede polis sorumluluk bölgesinde, il ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin desteğinde sık sık operasyonlar yapan narkotik timleri, uyuşturucu tacirleri ile madde ve uyuşturucu bağımlılarının barınabileceği metruk binalar ile boş alanlarda sık sık denetim yapıyor.

Şehirler arası uyuşturucu sevkiyatına da "dur" demek için Erzurum- Erzincan kara yolu üzerindeki noktalar başta olmak üzere kaçakçıların geçiş yapabileceği şehrin giriş ve çıkışındaki yolları sıkı takibe alan ekipler, bu yollarda durdurdukları şüpheli araçlarda aramalar yapıyor.

Özel harekat timleri ile uyuşturucu dedektör köpeklerinin desteğindeki aramalarda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler ise imha ediliyor.

Okul önlerinde uyuşturucu tacirlerine sıkı takip

Narkotik timleri, bu uygulamalar kapsamında, terörle mücadele, asayiş, çocuk, çevik kuvvet şubeleri görevlileri desteğinde, kentteki okulların önlerinde yoğun denetimler gerçekleştiriyor

"Yunuslar" olarak bilinen ekipler ve toplum destekli polislerin de destek verdiği çalışmalarda, son ders zilinin çalmasının ardından okul önlerinde yapılan uygulamalarda, şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıyor.

Önceki yıllarda başlatılan ve okul önlerinde suç olaylarının azaltılmasında önemli rol üstlenen "Okul Polisi" uygulaması kapsamında görevli polis memurları da denetim yapan ekiplerle koordineli çalışıyor.

Okul polislerinin şüpheli gördükleri kişilerin eşkalini verdikleri narkotik timleri, şüpheli kişileri inceleyip üstlerini arıyor.

Hassas burunlu köpekler narkotik polisinin en büyük destekçisi

Uyuşturucu dedektör köpekler, zehir tacirlerinin "zula" diye tabir edilen yerlerde sakladıkları uyuşturucuların ele geçirilmesinde narkotik polislerine büyük destek sağlıyor.

Erzurum'da 3 yıldır görev yapan ve operasyonlar ile uygulamaların vazgeçilmezi olan "Eris" isimli narkotik dedektör köpeği, metruk evlerde ekiplerin girmekte zorlandığı alanları tek tek kontrol ediyor.

Merkez ilçe Yakutiye'de metruk bir evde narkotik madde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kapılarına duvar örülen terk edilmiş binanın penceresinden içeriye girdi. Ekipler, metruk evde ve çevresinde dedektör köpek "Eris"le uyuşturucu madde aradı.

Narkotik polisi uyuşturucuyla mücadele için 2 ayda 750 kişiyi inceledi

Uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren narkotik timleri, bu çerçevede son 2 ayda kentteki 245 metruk bina ve 24 okulu, 163 personelle sık sık denetledi.

Kontrollerde 750 şüpheli kişi ve 170 şüpheli araç incelendi, 145 şüpheliye de yasal işlem yapıldı.