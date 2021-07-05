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Son dakika haberi: Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

05.07.2021 12:20

Son dakika yerel haberi... Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin otomobile çarpıp altına girmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin otomobile çarpıp altına girmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Güney ilçesi merkezinde K.A. idaresindeki plakasız ve ışıksız olarak seyir halindeki motosiklet, H.A. idaresindeki 20 TE 233 plakalı otomobile kavşaktan ana yola çıktığı sırada çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet otomobilin altına girdi. Kazada yaşları 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü K.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan Y.Y. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü H.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Hastaneye kaldırılan iki gençten sürücü K.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası motosiklet kullanılmaz hale gelirken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, seyir halindeki motosikletin otomobile çarparak altına girdiği an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi: Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı
Son dakika haberi: Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gençlerin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı - Son Dakika


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