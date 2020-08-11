Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı...
Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:49
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı... - Son Dakika Spor
Son Dakika Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı