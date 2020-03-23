Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen 11 bin 269 vatandaşımızın 23 farklı ilde, 36 farklı öğrenci yurdunda karantina altında tutulduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca il il detaylı bir liste paylaştı. En çok misafir 3 bin 58 kişi ile Ankara'da ağırlanırken 2 bin 180 misafir ağırlayan Konya ikinci sırada yer aldı. Bu iki ilimizi İstanbul, bin 955 kişi ile takip etti ve üçüncü sırada yer aldı.

"MİSAFİRLERİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurtlardaki vatandaşların illere göre dağılımını paylaşırken 'yuva' vurgusu yaptı. Bakan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugüne dek ülkemizin pırıl pırıl evlatlarına yuva olan yurtlarımız, bugün yurtdışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte yurtlarımızın ilk adres olması, bu binaların hakiki anlamda milletimize "yurt" olduğunun en büyük göstergesidir."

İşte yurtlarda kalan misafirlerin illere göre dağılımı: