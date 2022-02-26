Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

26.02.2022 17:52

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da güzel hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların müreffeh olması adına hedefler doğrultusunda çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gerek ülkemiz adına gerek mazlum coğrafyalar adına çok büyük sorumluluklarımız var. 85 milyonun refahı, huzuru başta olmak üzere gerektiğinde dünyanın beşten büyük olduğu mesajını veren bir liderin ve o liderle yol yürüyen insanlar olarak çok çalışma, çok gayret etme sorumluluğumuz var. Hak ile batılın mücadelesinde, iyi ile kötünün mücadelesinde her zaman zorluklar, engeller olacak, kumpaslar olacak. Gerektiğinde bunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birer birer bertaraf edeceğiz. Teşkilatların bu anlamda özverisi ve gayreti bizlerin en büyük zenginliği, avantajı."

Bursa'nın AK Parti için önemli bir şehir olduğuna değinen Kasapoğlu, bunun da teşkilat mensuplarının gayreti ve samimiyetiyle gerçekleştiğini belirtti.

Kasapoğlu, Bursa'nın 2023'te Cumhur İttifakı'nın zaferi için öncü olacağına inandığını dile getirerek, "Bursa'mızın başta gençleri olmak üzere, kadınlar başta olmak üzere hizmetlerden, faaliyetlerden, yatırımlardan öncelikli olarak faydalanması, onların bu anlamda tercihleri bizler için çok önemli. Kadınlarla ve gençlerle fırsat eşitliği temelinde yapacağımız yeni çalışmalarla bakanlık olarak çıtamızı yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa'da gerçekleştirdikleri hizmetlerde emeği olanlara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yatırım ve hizmetlerinin süreceğini kaydetti.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da bir selamlama konuşması yaparken, etkinliğe AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

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Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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