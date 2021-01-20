Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da
20.01.2021 11:51
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Saathane Meydanı'nı gezmesi Kasapoğlu'nun AK Parti il başkanlığını ziyareti Kadın Kolları Başkanı Rabia Keser'in Bakan Kasapoğlu'na çiçek vermesi Kasapoğlu'nun valiliği ziyareti SAMSUN - Gençlik...
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Saathane Meydanı'nı gezmesi
Kasapoğlu'nun AK Parti il başkanlığını ziyareti
Kadın Kolları Başkanı Rabia Keser'in Bakan Kasapoğlu'na çiçek vermesi
Kasapoğlu'nun valiliği ziyareti SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
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