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Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'yi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'yi değerlendirdi Açıklaması

07.08.2021 14:28
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'yi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son yıllarda spora yapılan yatırımların meyvesini verdiğini ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alınan başarıların diğer organizasyonlarda artarak devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son yıllarda spora yapılan yatırımların meyvesini verdiğini ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alınan başarıların diğer organizasyonlarda artarak devam edeceğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden ve milli sporcuları müsabakalarında yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, organizasyonun bitmesine 1 gün kala değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Tokyo 2020'ye 58 erkek, 50 kadın olmak üzere 108 sporcuyla katıldığını aktaran Kasapoğlu, "Her biri gönlünü, yüreğini ortaya koydu. Heyecanıyla, alın terleriyle gayret gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Sporcularımız, farklı branşlarda hem altın hem gümüş hem de bronz madalya kazandı. Madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu, 1-2 yılda birden bire olan bir şey değil. Bu uzun süreç, özveri istiyor, inanmak ve sabırla o yolda yürümek gerekiyor. Madalya alan sporcularımız bunu başardılar." diye konuştu.

"Bu olimpiyatta ilkleri yaşadık." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Pek çok branşta yeni tohumların yeşerdiğini gördük. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Türkiye, genç bir ülke ve gençliği hakikaten potansiyeli itibarıyla çok yetenekli. O yetenekleri birer birer bulup çıkarıp onları desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemiz spor noktasında çok ciddi aşamalar kat etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda olduğu gibi spordaki altyapımızı, tesisleşme ve insan kaynağıyla farklı noktalara taşıdık. İnanıyorum ki bu çalışmalar, Tokyo'da da görüldüğü gibi meyvelerini vermeye başladı. Daha çok başarıları inşallah en güzel şekliyle sporcularımız bize yaşatacak."

"Kadınların bu alandaki varlığının ne kadar güçlü olduğunu gördük"

Bakan Kasapoğlu, kadınların spordaki varlığının güçlü olduğunu ve daha da yukarılara ilerlediğini söyledi.

Tokyo 2020'de mücadele eden ve başarılar kazanan kadın sporculardan bahseden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz hep spor birkaç branştan ibaret olmadığını söylüyoruz. Bunun sözde bir yaklaşım değil özümüzü ortaya koyan bir ifade olduğunu bu olimpiyatlarda gördük. Her branşta sporcularımızın güçlü yürüyüşünü görüyoruz. 'Kadın odaklı spor' diyoruz. Kadınların bu alandaki varlığının ne kadar güçlü olduğunu, yürüyüşün de daha yukarlara doğru ilerlediğini gördük. Voleybolcularımız, 'Filenin Sultanları'nın her maçı ayrı bir heyecandı. Her maçlarında yanlarında olduk, heyecanı, inanmışlığı ve gücü gördük. Güney Kore maçı bir talihsizlik oldu ama ben inanıyorum ki kadın voleybol takımımız olimpiyat şampiyonu olma noktasında en iddialı adaylardan biriydi. Bununla Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyası bizim için ayrı bir gurur oldu. Kendisini, ailesini, hocasını, Trabzonspor kulübünü tebrik ediyorum. Bu yolda nice sporcularımız yetişecek. Yine Buse Naz Çakıroğlu...İki Busenaz'ımız da zirveye oynadılar. Her ikisi de alnının teriyle, inançla gayret gösterdiler. Buse Naz Çakıroğlu'nu da tebrik ediyorum. Bize gümüş madalya getirdi. Onun da ailesini, hocasını ve Fenerbahçe Kulübünü tebrik ediyorum. Sporcularımızın aileleri önemli bir özveri ortaya koyuyor. Anneler, babalar bu işin en önemli mimarları. Onları tebrik ediyorum. Sporcusunu buraya gönderen, başarı kazanan kulüplerimizin her biri bizim için birer iftihar vesilesi. Hepsini tebrik ediyorum."

"Biz bir aileyiz. 84 milyon yüreklerimiz bir çarpıyor"

Türkiye'de orman yangınları yaşandığını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporcuların aldıkları başarılarla Türk halkını mutlu ettiğini belirtti.

Gelecekte milli sporcuların Türk halkını mutlu etmeye devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Biz bir aileyiz. 84 milyon yüreklerimiz bir çarpıyor. Bu zorlu süreçte, yangınların olduğu dönemde sporcularımızın buradan Türkiye'mize gönderdiği her güzel haber, ülkemizde çok iyi yankılandı. Birer müjde ve sevinç olarak sporcularımızın başarıları ayrı bir heyecan oluşturdu. Milletimiz, sevincin ve mutluluğun en güzeline layık. Önümüzdeki süreçte gençlerimiz, sporcularımız, her alandaki başarılarıyla bu aziz milleti mutlu etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayarak, "Bizlere her zamanki gibi en güzel ve güçlü şekilde destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyorum. Onun desteği ve motivasyonu, olimpiyat sürecinde bizler için ayrı bir güç ve enerji kaynağıydı. İnşallah millet olarak bu mutlulukları her daim daha güçlü şekilde yaşarız." diye konuştu.

Mehmet Kasapoğlu, Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'yi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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