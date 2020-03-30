Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması!

A Haber canlı yayınına konuk olan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süreci takip ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde ülke olarak bu durumla mücadele ediyoruz. Uluslarası müsabakalar, olimpiyatlar, UEFA'nın kararları sonrası Türkiye'de de spor müsabakaları ertelendi. Her şeyin başı sağlık. Biz zamanında gereken kararları aldık. Bilim Kurulumuzun görüşleri önemli. İnşallah sporumuzun seyircisiyle buluşacağı günler gelecektir. Salgının yönetilme durumu önemli.Gelişmelere göre biz de kararlar alacağız."



MÜSABAKALAR BAŞLARSA SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?



Bunda önemli görüş Bilim Kurulu'nun. Onlardan gelecek bilgilere göre biz de yol haritamızı belirleyeceğiz.



2-3 AY DAHA OYNANAMAZSA LİGLERİN İPTALİ YA DA GÜNCEL PUAN DURUMUYLA TESCİL KARARI ALINABİLİR Mİ?



Bu konuda UEFA Başkanının açıklamaları var. Her durumda gereken neyse o yapılacaktır. Önemli olan sağlık konusu. Bu durumun en sağlıklı şekilde atlatılması en önemli gündemimiz.



PLAY-OFF KONUSU SENARYOLAR DAHİLİNDE Mİ?



Bunu henüz konuşmadık. Gündemimizde yok ama dediğim gibi önemli olan sağlık. Spor camiamıza teşekkür ediyorum bu konudaki duyarlılıkları için. Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu'na güvenleri için teşekkür ediyorum. Spor seyircisiyle ve rekabetiyle güzel. İnşallah bu günlere geri döneceğiz.