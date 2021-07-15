Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Türkiye'nin Spor Elçileri' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası müsabakalara katılan sporcuların, Türkiye'yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amacıyla "Türkiye'nin Spor Elçileri" projesini başlatıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projenin ilk etabında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak olan milli sporcuların, Türkiye'nin spor elçileri ilan edildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası müsabakalara katılan sporcuların, Türkiye'yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amacıyla Türkiye'nin Spor Elçileri (Faces of Turkey) projesini hayata geçiriyor.

Proje ile uluslararası müsabakalarda yer alan sporcuların, Türkiye'yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin Spor Elçileri projesi; Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden, başarılarının yanı sıra kişilik ve itibarları ile toplumda rol model olan sporcularımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinlikleriyle, Türkiye'nin tanıtımını yapan, milli ve manevi değerlere, kültürel mirasa sahip çıkan, tutkulu, cesur, güvenilir ve iletişim gücü yüksek elçilere dönüşmesini sağlayacak.

Projenin ilk etabında, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan milli sporcularımız, ülkemizin spor elçileri ilan edildi.

"Sizler, azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizi Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek üzere yola çıkmaya hazırlanan milli sporcularımıza mektup yazdı.

Bakan Kasapoğlu, mektubunda, "Spor tarihinin en köklü ve önemli organizasyonlardan birinde; ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden en ufak bir şüphem yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, birbirinden başarılı sporcuların ülkesi olan bu toprakları bir spor ülkesine dönüştürmek hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz siz sporcularımızsınız. Sizler, azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Her biriniz, bu ülkenin aydınlık yüzlersiniz. Ülkemize kazandıracağınız nice başarıların, madalyaların, rekorların yanı sıra; güzel ülkemize, milli ve manevi değerlerimize, kültürel mirasımıza sahip çıkmak da sizlerin sorumluluğu. Bu doğrultuda başlattığımız Faces of Turkey (Türkiye'nin Spor Elçileri) projesi kapsamında; sizleri milli sporcular olmanın ötesinde, ülkemizin 'Spor Elçileri' ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu proje kapsamında bugüne kadar cimnastik, atletizm, boks, güreş, kadın voleybol, okçuluk, judo, tekvando, yüzme, halter, atıcılık branşlarında olimpiyata katılacak sporcuları kamplarında ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

Milli sporculara hediye kitleri takdim edildi

Milli sporculara elçiliklerini taçlandırmak için takdim edilen hediye kitlerinde; pasaport kılıfı, valiz etiketi, farklı ülkelerden sporcu arkadaşlarıyla oynarken Türkiye'yi tanıtabilecekleri bir bilgi yarışması, elde edecekleri sonuçlar ne olursa olsun her zaman şampiyon olduklarını sembolize eden madalyalar ve özel olarak hazırlanmış tişörtler bulunuyor.

Sporcular için hazırlanan tişörtler kadınlar tarafından özel olarak üretildi

Sporcular için özel olarak hazırlanan tişörtler, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen, kadınların iş gücü piyasasına katılımının sağlanması için sürdürülebilir kaynaklar oluşturmayı hedefleyen "Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyum Projesi" kapsamında üretildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadınlarımızın el emeği, göz nuru, alın teri ile tek tek işledikleri Faces of Turkey logomuzun kalbinizin üzerinde olmasını, size güç vermesini, bu ülkenin kalbinin sizinle çarptığını bilmenizi istedik. Türk sporcusunun vatan, millet ve spor sevgisini temsil eden bu tişörtler; iyi kalpli, çalışkan, fedakar, cana yakın, güzel yüzlü, yardımsever kadınlarımızın; analarınızın, ablalarınızın, kardeşlerinizin sizlere armağanı" sözleriyle elçilerimizin tişörtlerinin manevi değerinin altını çizdi.

Türkiye'nin Spor Elçileri projesinin ilerleyen etaplarında, spor elçisi ilan edilen olimpik sporculara, Paralimpik sporcular ve yurt dışındaki takımlarda forma giyen milli sporcular da katılacak. - ANKARA