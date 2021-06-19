Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 176 çocuğun katılımıyla akıl ve zeka oyunları finallerini gerçekleştirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunlarının finaline ev sahipliği yaptı.

Müsabakada 7 ila 14 yaşlarındaki 176 yarışmacı, mangala, pentago, equilibrio, q-bitz, reversi ve kulami gibi oyun kategorilerinde birincilik için ter döktü.

Dereceye giren 24 öğrenciye Federasyon tarafından bisiklet, scooter ve paten gibi hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal da katıldı.