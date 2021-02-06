Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu - Son Dakika

Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu

06.02.2021 16:41

Son dakika haber: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu İzmirli sahaf için Türkiye genelinde çığ gibi destek kampanyası İzmir'de, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde dükkanı sular altında kalan sahaf Nazım Emre Koca'nın kitap, dergi, kaset ve plaklardan oluşan 35 bin adet ürünü kullanılamaz...

35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu

İzmirli sahaf için Türkiye genelinde çığ gibi destek kampanyası

İZMİR - İzmir'de, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde dükkanı sular altında kalan sahaf Nazım Emre Koca'nın kitap, dergi, kaset ve plaklardan oluşan 35 bin adet ürünü kullanılamaz hale geldi. Rafları yeniden doldurmak için Türkiye genelinde kendisi için kitap destek kampanyası başlatılan Koca, "Eski kitapçı arkadaşlarım ve bütün Türkiye'deki kitapçılar kendi aralarında böyle bir oluşum başlattılar. Bu kampanya sosyal medya sayesinde büyüdü. Şimdi artık kitap yardımında bulunacak. Sanırım bu hafta kitaplar gelmeye başlar" dedi.

Geçtiğimiz salı günü İzmir'de meydana gelen sel felaketi, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yeri ve evi su basarken, Menderes ilçesinde 2 kişi araç içerisinde sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Kentte selden en fazla zararı alan yerlerden biri de İnönü Caddesi oldu. Cadde üzerindeki apartmanın bodrum katında bulunan bir sahafın dükkanı ise tavanına kadar su doldu. Dükkan içerisindeki 35 bin kitap, dergi ve plak kullanılamaz hale geldi. Sahaf Nazım Emre Koca için Türkiye genelindeki kitapseverler, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek kitap desteği kampanyası başlattı.

Bana 'Gelme, dükkanın yok artık' dedi

Yaşadığı sel felaketini anlatan Sahaf Nazım Emre Koca, "Ben geldiğimde dükkan sular altındaydı. Benim evimi de su bastığı için 3 saat dışarıya çıkamadım. Dükkanın bulunduğu dükkanın yöneticisini aradım ve bana 'Gelme, dükkanın yok artık' dedi. Dükkanda kedim vardı, dükkan sular altından kalınca o da öldü. Dükkana saat 09.30 gibi ulaştım. Suların boşaltılması 13 saat sürdü. Buradaki dükkanlar bütünüyle su altında kaldı, burası havuz gibi oldu. Sonrasında da bu enkazla karşı karşıya kaldık. Toplamda 35 bin ürün vardı. Kitap, gazete, dergi, fotoğraf, kaset ve plak gibi. Eski kitapçı da olabilecek her şey vardı. Dükkanım 8 yıldır var ama 2004'ten beri biriktirilen ürünler bunlar" dedi.

Kitapseverler kampanya başlattı

Koca, "Eski kitapçı arkadaşlarım ve bütün Türkiye'deki kitapçılar kendi aralarında böyle bir oluşum başlattılar. Bu kampanya sosyal medya sayesinde büyüdü. Şimdi artık kitap yardımında bulunacak. Sanırım bu hafta kitaplar gelmeye başlar. Bir de bir kitap üzerine kurulan bir internet sitesi sembolik olarak sembolik bir ürünle yardım kampanyası başlattı. Yeni bir dükkana geçecek duruma geleceğim. Yılmaz Güney'in imzalı bir kitabı vardı, o beni çok üzdü. Fotoğraflar, belgeler ve nadir kitaplar var. Çok üzüleceğim kitaplar var. 30'lu 40'lı yılların çok kitapları gitti" şeklinde konuştu.

"Her şeye yeniden başlayacağız"

Nazım Emre Koca'nın kuzeni Mustafa Şenay da, "20 yıllık emek bir gecede çöp oldu. İnşallah bunun telafisi olur. Çok zor şartlar altında bu emekler verildi. Üzüntüsünü onunla beraber paylaşıyoruz. Her şeye yeniden başlayacağız. İnsanlar hep nasıl yardım edebileceklerini soruyorlar. Bu ayrı bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu
Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu
Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu
Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu

Emre Koca, Türkiye, Kitap, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: 35 bin adet kitap sel sularına teslim oldu - Son Dakika


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