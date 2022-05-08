Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı - Son Dakika
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Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı

08.05.2022 17:56

Son dakika haber: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı Aydos Ormanı'nda, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile Yunus Timleri geniş çaplı ve...

Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı

İSTANBUL - Aydos Ormanı'nda, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile Yunus Timleri geniş çaplı ve helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimler dron ile havadan görüntülendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerinin katıldığı denetim esnasında ormanlık alanda kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve izinsiz ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi. Dron ve helikopter destekli yapılan denetimler, 1 Mayıs itibariyle her gün gerçekleştirilecek.

Ormanda piknik yapan Mustafa Yılmazer, "Dikkat etmemiz gereken en önemli husus, ormana giren kişilerin hakikaten kontrollü olması lazım. Özellikle çocukların ve gençlerin biraz daha dikkatli olması için devletimizin bu konuda üzerine düşen her türlü görevi yaptığını gözlemliyoruz. Helikopter ile havadan, polisler ile karadan her taraf denetleniyor. Biz de vatandaş olarak çok memnunuz. Ormanlık alanlarda ateş yakmıyoruz. Termosta çayımızı getiriyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz, ormanlarımız güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılır" dedi.

Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı
Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı
Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı
Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Aydos Ormanı, Sultanbeyli, Helikopter, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı - Son Dakika


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