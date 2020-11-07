Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu
07.11.2020 10:41
Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, E-scooter yarışının startını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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