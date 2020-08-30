Son dakika genel: - Balıkçı tekneleri Florya Atatürk köşkünü selamladı - Son Dakika

- Balıkçı tekneleri Florya Atatürk köşkünü selamladı

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulu'nu selamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlilerle kutlanmaya devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı teknesi Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla süslenen tekneleriyle konvoy halinde denize açıldı. Tekneler ilk olarak Florya'da bulunan Atatürk Köşkü'nün önüne geldi. Köşkü selamlayan teknedekiler daha sonra burada İstiklal Marşını okudu. Vatandaşlar daha sonra bir süre köşk önünde bekleyerek teknelerinden marşlar çaldı. Bir süre sonra buradan ayrılan tekneler Yeşilyurt'ta bulunan Hava Harp Okulu önüne giderek orada da İstiklal Marşı okudu ve teknelerden marşlar çaldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.