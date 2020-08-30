Son dakika genel: - Balıkçı tekneleri Florya Atatürk köşkünü selamladı - Son Dakika

Son dakika genel: - Balıkçı tekneleri Florya Atatürk köşkünü selamladı
Gelen son dakika haberlerine göre - Balıkçı tekneleri Florya Atatürk köşkünü selamladı Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulu'nu selamladı.
- Balıkçı tekneleri Florya Atatürk köşkünü selamladı
İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulu'nu selamladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlilerle kutlanmaya devam ediyor.
İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı teknesi Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla süslenen tekneleriyle konvoy halinde denize açıldı. Tekneler ilk olarak Florya'da bulunan Atatürk Köşkü'nün önüne geldi. Köşkü selamlayan teknedekiler daha sonra burada İstiklal Marşını okudu. Vatandaşlar daha sonra bir süre köşk önünde bekleyerek teknelerinden marşlar çaldı. Bir süre sonra buradan ayrılan tekneler Yeşilyurt'ta bulunan Hava Harp Okulu önüne giderek orada da İstiklal Marşı okudu ve teknelerden marşlar çaldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.
Son Dakika "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur