Son dakika genel: Başkan Karalar'a makam odası mobilyası getiren muhtar engellendi - Son Dakika

Başkan Karalar'a makam odası mobilyası getiren muhtar engellendi

Adana'da Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, makam odası haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a büro malzemeleri hediye etmek istedi, ancak belediyeden bir kişi tepki gösterip izin vermedi

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör: "Kahve kültürünü Adana Büyükşehir Belediyemize yaşatmış olması şahsımı rahatsız etti"

ADANA - Adana'da makam odası haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a büro malzemeleri getiren muhtar, belediyeye alınmadı. Belediye çalışanları ile muhtar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, haczedilen makam odasında kahvehane masasında çalışmaya başlayınca Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, başkana büro malzemeleri hediye etmek istedi.

Bugün kamyonetle getirdiği büro malzemeleriyle Adana Büyükşehir Belediyesi önüne gelen Güngör, Başkan Zeydan Karalar'a masa sandalyeden oluşan mobilya takımı getirdiğini belediye görevlilerine iletti. Ancak, görevliler muhtar Güngör'e karşı çıkarak tartışma başlattı. Muhtar ve belediyede çalıştığı belirtilen kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir çalışan Muhtar Güngör'e, "Sen kimsin şov yapma, git" diyerek müdahalede de bulundu.

Olayın daha da büyümemesi için muhtar Güngör, büro malzemelerinin yüklü olduğu aracı belediyenin önünden gönderdi.

Zabıta, belediye güvenlik görevlileri ve çalışanlar ise belediyenin önünde tekrardan araç gelmesin diye nöbet tutmaya başladı.

"Adanamızın ismini kötü bir görsel ile duyurmak istiyorlar"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, "Belediyeye haciz geldiğinden dolayı Adana Büyükşehir Belediyemize bir katkı sağlamak istedim. 3 günden bu yana araştırıyorum. Adanamıza yakışır güzel bir mobilya buldum. Başkanımıza teslim etmek istedik ama aracımızı içeri bile almadılar. Bu kadar zahmet verdik ama bu zahmeti değerlendirmediler. Telefonlarımıza bakmadılar. İlgilenmediler. Bu anı sadece siyasete çevirmişler. Normal günlük hayatlarında ticaretlerini devam ettirerek Adanamızın ismini hizmetle duyurmaları gerekirken insanlara siyaset ile kötü bir görsel ile duyurmak istiyorlar" diye konuştu.

"Kahve kültürünü belediyemize yaşatmış olması rahatsız etti"

Samimi bir davranış görmediğini kaydeden muhtar Güngör, "Bunların hepsi koskoca bir yalandır. Ne için. Çünkü o kadar zahmet vererek buralara getirdik. Maddiyat ayarladık. Siyasette Adana'nın böyle yönetilmesini uygun görmüyorum. Şahsen benim babam Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı adına kara leke gelmesin diye elimden geldiği kadar mücadele ederdim. Varım, yoğum ile babamın ismini kötü bir şekilde andırmazdım. Hayat öyle bir durumun içerisine almış ki bizleri maalesef bunun üzerinden siyaset yapar duruma gelmişler. Sayın Karalar, kahvehane kültürü içerisinde yetişmiş bir insan olabilir. Kahve kültürünü yaşayan bir başkan olabilir. Bunlara saygımız var. Ama bir kahve kültürünü Adana Büyükşehir Belediyemize yaşatmış olması şahsımı oldukça rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

"Daha öncede başkan Karalar'a makam odası getirenler olmuş"

Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşemediğini sadece özel kalemiyle görüşebildiğini vurgulayan Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, daha sonra şunları kaydetti:

"Ben burada samimi bir davranış görmüyorum. Başkan beye telefon açtım ama zaten normalde de ulaşamıyoruz. Özel Kalem Müdürü ile görüştüm o da 'Başkan beyin emri. Sizin gibi kaç tane eşimiz, dostumuz geldi kabul etmedik' diyerek kabul etmedi. Anlaşılan o ki sadece Adanamızın imajını kötü bir şekilde kullanmak istiyorlar. Bu çok yanlış bir hareket.