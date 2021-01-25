AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, iktidar olma ve hükümet etme bakımından ülkede gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Denizli 7. Olağan İl Kongresi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, kongreyi bir düğün ve şenlik havasında yaptıklarını dile getirdi.

Başka partilerin küçük ilçelerde bile kavgalarla kongrelerini yaptıklarına şahit olduklarını ileri süren Özhaseki, kendilerinin ise Allah rızası ve millet için burada olduklarını belirtti.

Sıradan particilik yapan insanlar olmadıklarını anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz sıradan bir parti değil, liderimiz de sıradan bir lider değil. O aslında ellerimizi açtığımızda duamızdır. Secdeye vardığımızda gözyaşlarımızdır, Allah'a şükürler olsun biz de onun yol arkadaşlarıyız. Ne kadar şükür etsek azdır. İdareci olup da eğer 'bu milletin derdi' diyerek, 'bayrağı vatan' diyerek, 'bu milletin bölünmez bütünlüğü ve kalkınması' diyerek bir insan ortaya çıkmıyorsa Allah onu başarılı etmesin. Bizler dertli insanlarız. Bir derdimiz var. 19 yıl önce 'Erdemliler hareketi' olarak başlattık. Bu 19 yıl içinde 18 yılımız iktidarda geçti. Bütün AK Parti ailesi başını dik tutabilir, her yerde alnı açık gezebilirler. İktidar olma ve hükümet etme bakımından gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılıyız. "

Özhaseki, "Yurt dışına gittiğinde dimdik duran bir liderimiz var. Türk milletini aslanlar gibi temsil eden bir liderimiz var. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ettik. Allah'a hamdolsun ki AK Parti vardı ve Recep Tayyip Erdoğan vardı. Liderimizle birlikte ileriye doğru güzel günler için birlikte gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda partili katıldı.

Tek liste ile yapılan seçimde, Yücel Güngör, AK Parti Denizli İl Başkanlığına seçildi.