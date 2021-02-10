Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü - Son Dakika

Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü

10.02.2021 15:07

Son dakika haber... - Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü Bolu'da, belediye tarafından yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli kentte vatandaşları ikiye böldü.

- Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü

BOLU - Bolu'da, belediye tarafından yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli kentte vatandaşları ikiye böldü. Vatandaşların bir kısmı heykelin hakaret olduğunu söylerken, bir kısmı ise turizm açısından iyi olacağı görüşünde.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, boz ayının memleketinin Bolu olduğunu ve kentin önemli bir yerine 10 metrelik bozayı heykeli dikeceğini söyledi. Başkan Özcan'ın bozayı heykeli dikeceğini söylemesinin ardından vatandaşlar da ikiye bölündü. Vatandaşların bir kısmı heykelin Bolululara hakaret olduğunu söylerken, bir kısmı ise turizm açısından iyi olacağını ifade ettiler.

"Bolu'ya her şey yakışır"

Heykelin yapılmasını savunan Ahmet Katmer, "Heykelin hepsi iyidir. Ormanı temsil eder. Ormanın kenarına yapsınlar. Şehre olmaz. Ayı heykeli yapmakla olmaz. Ayıların alanları daraldı. Ormanlarda ayı mı kaldı. Artık heykellere kaldı iş. Bolu'da o kadar ayı yok ki" ifadesini kullandılar.

Heykeli turizm açısından değerlendiren Ahmet Demir ise, "Güzel olur. Bolu'ya herşey yakışır. Bolu'nun simgesinin ayı olması da bir sorun olmaz. Biz turizmi seven insanlarız" şeklinde konuştular" dedi.

Bolululara ayıcı denildiğini söyleyen Mehmet Kodaloğlu "Zaten ayıcı Bolulular derler. Namını sürdürecekler. Doğru bir şey. Koskoca belediye başkanı ayıyı dikiyorsa Bolu'nun simgesi ayıcılık. Eskinde mandacılık diyorduk şimdi ayıcı olduk. Bundan sonra Ankara'ya gittiğimizde ayıcıların memleketinden diyeceğiz. Eskiden merkezdeki insanına hain derlerdi şimdi de ayıcı diyecekler. Haberimiz yokken birisi adımızı ayı koyuyorsa ne yapalım? Aslanım dendiği zaman seviniyoruz da ayıcı denilince neden zorumuza gidiyor" diye konuştu.

"Biz ayıcı mıyız?"

Ayı heykeli yapılmasına tepki gösteren İbrahim Eryürek, "Biz ayıcı mıyız? Bolu demek ayı demek. O zaman Boluluları ayı yapacak. Olacak iş mi bu? Olmaz. Bize başka bir şey yap. İnsanları ayı yapıyorsun" ifadesini kullandı.

Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü
Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü
Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü
Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü

Tanju Özcan, Hakaret, Turizm, Bolu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: Bolu'da 10 metrelik ayı heykeli vatandaşları ikiye böldü - Son Dakika


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