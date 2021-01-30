Son dakika genel: Çarşıbaşı projeleri görücüye çıktı - Son Dakika

Çarşıbaşı projeleri görücüye çıktı

Hanlar bölgesi projesine birinci dereceye girenlere 630 bin lira ödül verilecek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon çalışmalarından biri olan 'Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' yarışmasına katılan 35 proje, uzman isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projede kapsamında Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binaları ile Pirinç Han'ın hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40'ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkanın yıkımı tamamlanırken, alana uygulanacak proje yarışmasında da değerlendirme sürecine geçildi. Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun başkanlığında alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti birbirinden değerli 35 çalışmayı tek tek incelemeye aldı. Başkanlığını Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun yaptığı jürinin asil üyeleri Mimar Mithat Kırayoğlu, Y. Mimar Ahmet Yılmaz, Y. Mimar Bünyamin Derman, Mimar Ömer Selçuk Baz, Peyzaj Mimarı/ Y. Kentsel Tasarımcı Sunay Erdem ve Şehir ve Bölge Plancısı Alp Kaya gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor. Y.Mimar-Şehir Plancısı Doç. Dr. Sibel Polat, Y. Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Aysun Çelik Çanga, Y. Şehir Plancısı/ Mimar Doç. Dr. H. Serdar Kaya ve Mimar Ayhan Abanozcu da yarışmanın yedek jüri üyelerini oluşturuyor.

Titiz inceleme

Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren jüri üyelerini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje yarışmasının hayırlı olmasını diledi. Değerlendirme süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, 35 projeyi jüri üyelerinin öncelikle bireysel incelendiğini, daha sonra toplu değerlendirilmeye geçileceğini anlattı. Bölgenin Bursa'nın en önemli noktası olduğunun altını çizen Dostoğlu, tarihi açıdan da önemli sorumluluk aldıklarını ifade etti. Bursa'ya ve Türkiye'ye yakışan bir projeyi belirlemek istediklerini söyleyen Dostoğlu, "Yapılan bireysel çalışmaya göre temel olarak 3 yaklaşım öne çıktı. Bir kısım çalışmada öndeki yapılar da dahil hiçbir binaya dokunulmamış. Bir kısım çalışmada bazı binalar korunarak kalan kısım tamamen boşaltılıp çok açık bir alan ele alınmış. Bir kısımda da yorum getirilmiş ve bir takım binalar konulmuş. Bazıları da Balibey Han'ın olduğu yamaçla Çarşıbaşı arasında altgeçit, üstgeçit, teleferik veya trafiği tamamen alta alarak ilişki kurmuş. Tabii ki hepsi çok nitelikli projeler. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

"Bölge çekim merkezi olmalı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje hakkında hiçbir fikri bulunmadığını ve müdahil olmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. 'Hanlar Bölgesi ve etrafının boşaltılması niçin önemli?' sorusunu kendisine çok defa sorduğunu söyleyen Başkan Aktaş, meselenin sadece alanı boşaltmaktan ibaret olmadığını, bölgede hayat ve ticaretin olduğunu dile getirdi. Şehir olarak bu konudan çok az istifade edildiğini anlatan Başkan Aktaş, "Turizm noktasında buradan çok daha fazla istifade etmeliyiz. Buralar çekim merkezi olmalı. Bu çalışma aslında Bursa'nın katma değerini arttıracak. Çalışmadan sonra özellikli bir alan haline gelecek. Proje, mutlaka etrafını da ayağa kaldıracaktır. Bir mimar değilim ama buradan ne beklediğimiz, ne murad ettiğimiz önemli. Bölge ve Tophane aslında bir bütün, ancak iki ayrı ada. Bölgede müthiş bir sirkülasyon var. Bunların da hesabı iyi yapılmalı. Jüri üyelerinin yerinde olmak istemezdim. İşleri gerçekten çok zor. Allah kolaylık versin" diye konuştu.

630 bin TL ödül

Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL, ve üçüncüsü de 80.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada 5 ayrı mansiyon için de 60'ar bin TL para ödülü belirlenirken, toplamda 630 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca olası satın almalar için de 70 bin TL'lik kaynak ayrıldı.