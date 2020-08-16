Son dakika genel: Gurbetçiler Türkiye'yi Avrupa'dan daha güvenli buluyor - Son Dakika

Son dakika genel: Gurbetçiler Türkiye'yi Avrupa'dan daha güvenli buluyor

Son dakika gelişmesine göre - Gurbetçiler Türkiye'yi Avrupa'dan daha güvenli buluyor Bu yıl 100 bin gurbetçiyi ağırlayan Emirdağ en yoğun günlerini yaşıyor Bu ilçede caddeler Brüksel sokakları gibi Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyunca: "Gurbetin başkenti Emirdağ" Gurbetçi Sultan Ateş, "Pandemi konusunda Türkiye...

- Gurbetçiler Türkiye'yi Avrupa'dan daha güvenli buluyor

Bu yıl 100 bin gurbetçiyi ağırlayan Emirdağ en yoğun günlerini yaşıyor

Bu ilçede caddeler Brüksel sokakları gibi

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyunca: "Gurbetin başkenti Emirdağ"

Gurbetçi Sultan Ateş,

"Pandemi konusunda Türkiye Avrupa'dan bin kat daha güvenli"

AFYONKARAHİSAR - Avrupa'dan yılda 100 bin gurbetçinin memleketlerine dönerek tatil yaptığı Emirdağ'a gelen vatandaşlar, Türkiye'nin pandemi konusunda Avrupa'dan daha güvenilir bir ülke olduğu ve bu yüzden gönül rahatlığı ile memleketlerine geldiklerini bildirdiler.

Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde gurbetçisi bulunan Emirdağ'ın nüfusu, yaz aylarında gurbetçilerin dönmesiyle yoğunlaşıyor. İlk göçün 1960 yılında başladığı Emirdağ ilçesinden bugün 200 bin vatandaş Avrupa ülkelerinde yaşam sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 150 bin gurbetçinin geldiği Emirdağ'a bu yıl yine 100'in üzerinde gurbetçi tatil için memleketine döndü. Avrupa plaka araçlarıyla Brüksel caddelerini andıran Emirdağ ilçesinde kurulan salı pazarından vatandaşlar alışveriş yaparak ilçeye ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle gurbetçiler Avrupa'dan daha güvenilir buldukları Türkiye'de ise 2 ay boyunca gönül rahatlığı ile tatil yapıyorlar.

"Gurbetin başkenti Emirdağ"

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, gurbetçilerin bu yıl tatillerini 1 ay değil 3-4 aya yaydığını belirterek, onların güvenliği için ellerinden çabayı gösterdiklerini kaydetti. Koyunca, "Emirdağ gurbetçi şehri, gurbetin başkenti Emirdağ. Her sene olduğu gibi pandemi sürecinde olmasına rağmen yurtdışından gelip sılayı rahim yaparak Emirdağ'daki eş, dost, akrabaları için, kendi memleketleri için Emirdağımıza geldiler. Hepsini seviyoruz gurbetçilerimizin. Onların rahat bir ortamda tatillerini geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yıl gurbetçilerimize yönelik beklediğimiz yoğunluk var. Gurbetçilerimiz bu yıl tatillerini yaydılar. Eylül ayında da gurbetçilerimizin gelecek olması bizleri mutlu ediyor. Sadece 7. aya endeksli bir tatil sezonu geçirmiyoruz bu yıl pandemiden dolayı. Emirdağ ülkemizin en temiz yerlerinden bir tanesi. Hastalık oranı vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı son derece düşük. Bu yüzden Emirdağ tertemiz bir şehir, Emirdağ'a buyurun gelin diyoruz" diye konuştu.

"Pandemi konusunda Türkiye Avrupa'dan bin kat daha güvenli"

Emirdağ'a Belçika'dan gelen Sultan Ateş, pandemi konusunda Türkiye'nin Avrupa'dan bin kat daha güvenilir olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

Emirdağ her zaman olduğu gibi güzeldi. Bugün dönüyoruz, biraz kısa oldu tatil koronadan dolayı. Yatırımımızı çoğunlukla buraya yapıyoruz. Çalışıp buraya geliyoruz. En iyisi o bizim için. Umarım çocuklarımızı da bir şeyler yapar ileride. Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir. Hijyen, maske gibi burası gerçekten çok güvenilir. Biraz kalabalık ama herkes dikkat ediyor, her yerde dezenfektan kutuları var, herkes maskeyle dolaşmaya dikkat ediyor. İstanbul'a, Ankara'ya gittik; herkes o kadar dikkat ediyor ki Avrupa'da bu kadar değil, Avrupa'dan bin kat daha iyi. Orada kalsaydık virüse yakalanma riskimiz daha yüksek olabilirdi. O yüzden Türkiye bu konuda kendini çok güzel bir şekilde gösterdi."

"Emirdağ'a her yıl geliyoruz"

Bur başka gurbetçi Ozan Ateş ise çocuklarının Avrupa'ya dönerken her yıl ağladığını söyleyerek, "Allah izin verirse her sene geliyoruz. Çocuklarımızın Türklüğünden hiç bir şey kaybettirmiyoruz. Onlarda çok seviyorlar zaten ve Avrupa'ya dönerken ağlıyorlar her sene geldiğimizde. Ne yapalım işyerimiz orada, ekmeğimiz orada. Yılda 1 ay geliyoruz o bize yeter. Ben 28 yaşına kadar buradaydım. Benim için ayrılmak daha zor oluyor; annem burada, babam burada, kardeşlerim burada" dedi.

"Vatan gibisi yok"

Selçuk Akdeniz Brüksel ise duygularını ifade ederek, "Emirdağ tüm gurbetçilerin geldiği yer. Şuan Belçika bomboş. burada her şey dezenfekte edilmiş, her şey kontrol altında. Herkesin toprağı olduğu için Emirdağ'a geliyorlar. Vatan gibisi yok" dedi.

Son dakika genel: Gurbetçiler Türkiye'yi Avrupa'dan daha güvenli buluyor

Emirdağ, Türkiye, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: Gurbetçiler Türkiye'yi Avrupa'dan daha güvenli buluyor - Son Dakika
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