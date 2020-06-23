Son dakika genel: İstanbul'da korona mücadelesine sinek mücadelesi eklendi - Son Dakika

Son dakika genel: İstanbul'da korona mücadelesine sinek mücadelesi eklendi

Son dakika haberine göre - İstanbul'da korona mücadelesine sinek mücadelesi eklendi İstanbul'da yaklaşık 4 aydır Covid-19 ile mücadele eden belediyeler bu kez yaz aylarının gelmesi ile sivrisinek, karasinek ve haşereler ile mücadele etmeye başladı.

- İstanbul'da korona mücadelesine sinek mücadelesi eklendi

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İSTANBUL - İstanbul'da yaklaşık 4 aydır Covid-19 ile mücadele eden belediyeler bu kez yaz aylarının gelmesi ile sivrisinek, karasinek ve haşereler ile mücadele etmeye başladı. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi ekipleri ilçede bulunan birçok noktada ilaçlama çalışması başlattı.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde sokaklarda ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları yapıyor. Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor.

Ekipler; bodrum, sığınak, apartman boşlukları, çöp konteynerleri, ortak alanlar ve haşerelerin ana üreme noktalarında gece gündüz ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tespit edilen alanlarda süren ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: İstanbul'da korona mücadelesine sinek mücadelesi eklendi - Son Dakika

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