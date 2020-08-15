Son dakika genel: İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu

-Atatürk Havalimanına iniş yapan bir kargo uçağında 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı ilçelerde yapılan uygulamada çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca Atatürk Havalimanına iniş yapan bir kargo uçağında 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, Şehit Erkan Gökteke Huzur Uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalarda; Bağcılar, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda; 121.8 gram bonzai, 498.7 gram esrar, 2 kök hint keneviri, 1.7 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 44 bin 650 TL, 300 Dolar ve 250 Euro para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Hollanda Maasricht Havalimanından hareket ederek Atatürk Havalimanına iniş yapan bir kargo uçağında yapılan aramada ise; uçağın içerisinde bulunan yük paletinde balık kolilerinin arasına zulalanmış bir çanta içerisinde 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.