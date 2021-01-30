Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu - Son Dakika

Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu

30.01.2021 13:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu Jandarma ekipleri, Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi'nde tedbirleri arttırdı.

Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu

ARDAHAN - Jandarma ekipleri, Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi'nde tedbirleri arttırdı. Ekipler ayrıca, korona virüs önlemleri kapsamında kurallara uyulması yönünde anons yaptı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamındaki Covid-19 kısıtlamaları doğrultusunda, Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi'nde emniyet ve asayiş ile birlikte maske mesafe ve temizlik kurullarına yönelik kontrolleri arttırdı. Ekipler, kayak merkezinde periyodik olarak uyarı anonsları yapıyor. Jandarma megafondan, "Değerli vatandaşlarımız, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Alınacak küçük tedbirlerle hastalıktan korunmak elimizde. Teşekkür ederiz" şeklinde uyarı anonsu yapıldı.

Jandarma Özel Arama ve Kurtarma timleri ise, kayak tesisinde tedbirlerini arttırdı. Ekipler, pistlerde emniyet ve asayişi sağlıyor.

Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu
Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu
Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu
Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: Kayak merkezinde jandarmadan uyarı anonsu - Son Dakika


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