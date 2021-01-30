Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelliler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edildi. Polis ekiplerini karşılarında gören çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Toplum ve halk sağlığı için alınan kısıtlama kararları dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelliler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edildi. Ekipler Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Merkezi ile irtibat kurarak, engeli çocukları ziyaret etti. Polis ekiplerini karşılarında gören çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Polis memurları çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Evinde ziyaret edilen 13 yaşındaki Kaan Koçdemir ve 8 yaşındaki Fadime Özdamar duygu dolu anlar yaşadı.

Çocukların mutluluğu için çalışmaların devam edeceğini belirten komiser Tayfur Akar, "Sayın İl Emniyet Müdürümüzün emir ve talimatlarıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak bu zorlu süreçte, evde eğitim gören halk sağlığı için uygulanan kısıtlamalara en iyi şekilde riayet eden engelli kardeşlerimize bugün ziyaretler gerçekleştirdik. Onlara küçük hediyeler verdik. Moral ve motivasyonlarının artması için çalışmalarımız devam etmekte. Ailelerimiz çok mutlu oluyor bizi gördüklerinde. Bilhassa engelli çocuklar da çok mutlu oluyorlar. "Onların mutluluğu için bizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"İyi ki varlar"

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kaan Koçdemir, "Mutlu oldum. Polis abilerim ve ablalarıma teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişler iyi ki varlar. Pandemi sürecinde ders çalışıyorum. Kitap okuyorum, oyun oynuyorum öyle zaman geçiyor" diye konuştu.

-İHA-