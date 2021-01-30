Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti - Son Dakika

Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti

30.01.2021 15:43

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelliler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelliler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edildi. Polis ekiplerini karşılarında gören çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Toplum ve halk sağlığı için alınan kısıtlama kararları dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelliler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edildi. Ekipler Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Merkezi ile irtibat kurarak, engeli çocukları ziyaret etti. Polis ekiplerini karşılarında gören çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Polis memurları çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Evinde ziyaret edilen 13 yaşındaki Kaan Koçdemir ve 8 yaşındaki Fadime Özdamar duygu dolu anlar yaşadı.

Çocukların mutluluğu için çalışmaların devam edeceğini belirten komiser Tayfur Akar, "Sayın İl Emniyet Müdürümüzün emir ve talimatlarıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak bu zorlu süreçte, evde eğitim gören halk sağlığı için uygulanan kısıtlamalara en iyi şekilde riayet eden engelli kardeşlerimize bugün ziyaretler gerçekleştirdik. Onlara küçük hediyeler verdik. Moral ve motivasyonlarının artması için çalışmalarımız devam etmekte. Ailelerimiz çok mutlu oluyor bizi gördüklerinde. Bilhassa engelli çocuklar da çok mutlu oluyorlar. "Onların mutluluğu için bizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"İyi ki varlar"

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kaan Koçdemir, "Mutlu oldum. Polis abilerim ve ablalarıma teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişler iyi ki varlar. Pandemi sürecinde ders çalışıyorum. Kitap okuyorum, oyun oynuyorum öyle zaman geçiyor" diye konuştu.

-İHA-

Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti
Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti
Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti
Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti

Toplum Destekli Polislik, Engelli, Polis, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 3 gün Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Gaziantep Valisi Gül'den endişelendiren açıklama: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor
Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı         
16:05
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Kayserispor, son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi Kayserispor, son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi         
15:35
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak         
14:50
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında         
13:18
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor         
11:36
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 16:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada polisler engellileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei