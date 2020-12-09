Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte mega kente sessizlik çöktü - Son Dakika

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte mega kente sessizlik çöktü
09.12.2020 23:46
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgınına karşı yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'un meydanlarına ve caddelerine sessizlik çöktü.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgınına karşı yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'un meydanlarına ve caddelerine sessizlik çöktü.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Sabah 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlamadan dolayı Kadıköy ve Üsküdar meydanları bomboş kalırken, çalıştığı her saat de yoğun bir insan trafiği olan Marmaray girişinde sessizlik hakim oldu. İstanbul'un en ünlü caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi'nde de sakinlik gözlemlenirken polis ekipleri birçok noktada denetim gerçekleştirmeye devam ediyor.
(İHA)
Son Dakika Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor