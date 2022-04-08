Son dakika genel: MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı - Son Dakika
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Son dakika genel: MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

08.04.2022 19:27

Son dakika genel haberi... MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de yer alan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı.

MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

İZMİR - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de yer alan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden, İzmir'de yer alan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Son dakika genel: MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı
Son dakika genel: MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı
Son dakika genel: MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, Tatbikat, Milli, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı - Son Dakika


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