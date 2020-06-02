Son dakika genel: Yabancı turist gelmeyince bütün direklerde Türk bayrağını göndere çekti - Son Dakika

Yabancı turist gelmeyince bütün direklerde Türk bayrağını göndere çekti

Otel direklerine çekilen Türk Bayrakları ülkeler arası uçuşlar açılıncaya kadar yalnız dalgalanacak

Yabancı misafirler geldikçe ülke bayrakları eklenip güncellenecek

ANTALYA - Antalya'da yabancı turistin henüz gelmediği Korona virüs sürecinde normalde otelde bulunan misafirlerin ülkelerine göre sıralanan bayrakların yerini de Türk Bayrakları aldı. Yabancı misafirler geldikten sonra otelde konaklayanların ülke bayrakları da dagalanmaya başlayacak ancak o zamana kadar Türk Bayrağı dalgalanacak. Otelin Genel Müdürü Fatih Caner, "Direklerin boş kalması bizi gerçekten üzdü. Şu anda otelimiz Türk turizmine hizmet veren bir tesis, o yüzden Türk bayraklarıyla donattık. Bugün otelimize yerleşik yabancı misafirler geliyor, yarın mevcut konaklama listesine bakarak milliyetleri doğrultusunda sıralamayı güncelleyeceğiz" dedi.

Crowne Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner, sertifika kriterlerini yerine getirerek oteli açtıklarını ancak uluslararası uçuşlar henüz başlamadığını hatırlatarak " Şu anda sadece Türk misafirimiz var. Dolayısıyla direkler sadece Türk bayraklarıyla dolu. Diğer uçuşlar başlayıp yabancı ülkelerden misafirler gelmeye başladıkça o misafirlerin ülkelerinin ağırlığı doğrultusunda bayraklar yeniden güncellenecek. Tabi ki Türk bayrağı en üst yerinde her zaman duracak" şeklinde konuştu.

"Direklerin boş kalması bizi üzdü"

"Direklerin boş kalması bizi gerçekten üzdü" diyen Caner, "Pandemi döneminde turist kabul edememenin, faaliyet gösterememenin acısını yaşadık. Dolayısıyla bayrak direği boş kalmaz. Şu anda otelimiz Türk turizmine hizmet veren bir tesis, o yüzden Türk bayraklarıyla donattık. Bugün otelimize yerleşik yabancı misafirler geliyor, bu gece konakladıktan sonra biz yarın mevcut konaklama listesine bakarak milliyetleri doğrultusunda sıralamayı güncelleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Bayraklar müşteri sayısına göre güncellenir"

Bayrakların asılmasındaki sıralamayla ilgili bilgi veren Caner, "Bununla ilgili farklı uygulamalar olmasına rağmen, kabul gören kural otelin bulunduğu ülkenin bayrağının birinci sırada olması, ondan sonra otelin turist kabul ettiği ülkelerden misafir ağırlığına göre sıralama yapılmasıdır. Bunda minimum sayının çok önemi yoktur, bayrak yerindeki sıralama ve ağırlık doğrultusunda hesaplanır. Örneğin otelinizin yarısı Alman misafirle doluysa Alman bayrağı ikinci sıradadır, onun yarısı kadar Rus misafir varsa Rus bayrağı asılır sonra çeşitli ülke gruplarına göre bu sıralama devam eder. " dedi. .