Son dakika genel: Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı - Son Dakika
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Son dakika genel: Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı

16.10.2022 13:25

Son dakika haberler... Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalamacası neticesinde deniz kenarına düşerek yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalamacası neticesinde deniz kenarına düşerek yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde denize düşerek yaralanan karaca Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ölümden kurtarıldı. Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaralanan karacayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından Çatalzeytin Orman İşletme Şefliği 46 numaralı bölmesindeki ormanlık alana götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Çatalzeytin, Kastamonu, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika genel: Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika genel: Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı - Son Dakika
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