Son dakika genel: Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı

Yaralı halde bulunan karaca, doğaya salındı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalamacası neticesinde deniz kenarına düşerek yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde denize düşerek yaralanan karaca Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ölümden kurtarıldı. Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaralanan karacayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından Çatalzeytin Orman İşletme Şefliği 46 numaralı bölmesindeki ormanlık alana götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
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