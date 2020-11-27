Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

27.11.2020 14:20

Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı Batman'ın Gercüş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hibe desteğiyle çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hibe desteğiyle çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliği Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle Gercüş'te 29 çiftçiye toplamda 10 bin 400 kilogram Fırat-87 kırmızı mercimek tohumu çeşidi dağıtımı yapıldı. Gercüş İlçe Özel İdare bahçesinde yapılan dağıtım törenine Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, mühendisler ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendislerinden Mesut Tanı, "Gercüş'te çiftçilerimize yüzde 75 destekli devlet katkılı mercimek tohumu verilmektedir. Bu mercimekler bölgeye çok iyi adapte olmuş ve verim kalitesi olarak da emsallerine göre yüzde 20 ila yüzde 30 daha fazla verim vermektedir. Devlet desteği sayesinde çiftçilerimiz kazançlarını arttıracaklardır" dedi.

Çiftçilerden Orhan Aydın ise "Devletimizin vermiş olduğu destek gayet iyi. Bu destek sayesinde tarım alanında iyi bir verim alacağız inşallah. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Batman, Gercüş, Fırat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gercüş'te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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