Son dakika... Geri dönüşüm atölyesinde 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Geri dönüşüm atölyesinde 12 kaçak göçmen yakalandı
19.03.2021 07:04
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm atölyesine yapılan polis baskınında Afganistan uyruklu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm atölyesine yapılan polis baskınında Afganistan uyruklu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kartepe ilçesinde bulunan karton toplama ve geri dönüşüm atölyesinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında iş yerinde yapılan incelemelerde Afganistan uyruklu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, şahısları çalıştıran iş yeri sahibi hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
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