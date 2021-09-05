Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

Yangın, Arifiye ilçesindeki Hanlıköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede alevler etrafı sardı, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının yan tarafta bulunan tesise de sıçradığı bildirildi.

İşte yangın bölgesinden fotoğraflar:











