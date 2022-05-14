Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14.05.2022 17:59

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde geri geri gelmeye çalışan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde geri geri gelmeye çalışan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Balçık Mahallesi Şile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan U.A. (48) idaresindeki 41 AAE 887 plakalı Dacia marka otomobil, aynı istikamette geri geri gelmekte olan Y.S. (55) yönetimindeki 34 DTN 732 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü U.A., araçta yolcu olarak bulunan H.A. (68), C.A. (66) ve H.Y. (69) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu - Hakan Öztürk/İHA)

Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Geri manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement