Germencik Belediyesine girişte HES kodu zorunlu hale geldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Germencik Belediyesine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması zorunluluğu getirildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere, Kovid-19 salgınında kontrolü sağlamak ve vaka sayılarını en az indirmek için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların ateş ölçümü yapılarak belediyeye girişlerinin sağlandığını aktaran Öndeş, "Belediyemizde kurduğumuz HES kodu alma masası ile görevli arkadaşlarımız kod alamayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, bu konuda zor durumda kalmamaları için destek veriyoruz." dedi.