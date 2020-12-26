Aydın'ın Germencik ilçesinde pazar yerleri ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, AA muhabirine, ilçedeki vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet vermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Öndeş, "Periyodik olarak çarşılarda, umuma açık olan yerlerde hijyene yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Belediye ekiplerinin, anonslarla maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattığına dikkati çeken Öndeş, vatandaşların önlemler konusunda duyarlı olmasını istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Germencik pazar yerleri ile yollarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika