Belediye ekiplerinin, anonslarla maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattığına dikkati çeken Öndeş, vatandaşların önlemler konusunda duyarlı olmasını istedi.

Öndeş, "Periyodik olarak çarşılarda, umuma açık olan yerlerde hijyene yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş , AA muhabirine, ilçedeki vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet vermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aydın 'ın Germencik ilçesinde pazar yerleri ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Germencik pazar yerleri ile yollarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Talat Bulut'tan Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere cevap: Halit öldü ve hikayesi bitti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak