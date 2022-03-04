Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı (1) - Son Dakika
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Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı (1)

04.03.2022 18:31
Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı (1)

İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını...

İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında, celse arasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella... İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında, celse arasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella... Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Osman Kavala, Gezi Parkı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı (1) - Son Dakika
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