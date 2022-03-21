Son Dakika! Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika
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Son Dakika! Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

21.03.2022 13:22

Son dakika: Gezi parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

KAVALA SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

"Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika


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