Son dakika... Gezinomi'nin halka arzına yatırımcılardan yoğun ilgi - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen turizm teknoloji firmalarından Gezinomi'nin halka arzına yatırımcılardan 1 milyar 551 milyon TL talep geldi.

Gezinomi'den yapılan açıklamaya göre, Gezinomi'nin halka arzı için 1 Mart ve 2 Mart'ta gerçekleştirilen talep toplama sürecinin sonuçları belli oldu.

Halka arzda birim fiyatı 14 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 10 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı yoluyla satışa sunularak, çıkarılmış sermaye 15 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi.

Sadece İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsis tutarının 26,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsis tutarının 7,5 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen tutarın ise 2 katı talep geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcıya payların yüzde 25'i, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 55'i ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20'si satıldı. Toplamda 140 milyon TL olarak gerçekleşen halka arzda, tüm yatırımcılardan gelen talep 11,1 kat olarak gerçekleşti ve 1 milyar 551 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezinomi Genel Müdürü Armağan Saraçoğlu, "Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gezinomi yönetim ekibi ve çalışanları olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin ise yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir halka arzı daha başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hisse maliyetleri açısından oldukça avantajlı bir noktada olan borsamızda şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyorum. Gezinomi'ye yönelik büyük ilgi de sermaye piyasalarımızın geleceğinin parlak olduğunu göstermesi açısından güzel bir işaret. 1-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sonuçlarına bakarak Gezinomi'nin, İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşen yılın ilk çeyreğinde en fazla talep gören halka arzı olduğunu söyleyebilirim. Süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."