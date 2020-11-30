Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada

30.11.2020 14:33
Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Konak ilçesinde iki arkadaş gezmek için bir gecede 3 araç çaldı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki arkadaş gezmek için bir gecede 3 araç çaldı. Çaldıkları ilk aracın aküsü, ikinci aracın ise yakıtı bitti. Pes etmeyen hırsızlar çaldıkları üçüncü araca yakıt alıp sabaha kadar gezdi. Şahısların hırsızlık anları, aküsü biten aracı tamir etme çabaları ve yakıt aldıkları aracı itmeleri ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. İki arkadaş olan Tuncay P. ile Abdullah A., gezmek için bir gecede 3 araç çaldı. İlk hırsızlık olayı Eşrefpaşa Semti 486 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 35 APU 246 plakalı otomobili düz kontak yöntemi ile çalan hırsızlar otomobil ile gezmeye başladılar.

Çaldıkları aracın biten aküsünü tamir etmeye çalıştılar

Hırsızların ilk çaldıkları 35 APU 246 plakalı otomobilin çalınma anı ve çaldıkları otomobil ile bir süre gezdikten sonra aküsü biten aracı tamir etme girişimleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 35 APU 246 plakalı aracın zanlılar tarafından çalındığı kayda alınıyor. Şahısların, gezdikleri aracın bir süre sonra aküsünün bitmesi üzerine harekete geçmesi zanlılardan birisinin, aracın kaputunu açarak biten aküyü tamir etmeye çalışması, tamir işleminin başarısız olmasının ardından ise zanlıların otomobili orada bırakarak hemen arkalarında park halinde bulunan bir kamyoneti çalarak yollarına devam etmesi görünüyor.

Aküsü biten aracı yol ortasında bırakıp aynı sokaktan kamyonet çaldılar

Çaldıkları ve aküsü biten aracı sokak ortasında bırakan hırsızlar bu sefer de hemen arkalarında bulunan bir kamyonete yöneldiler. Aynı yöntemle Atilla Mahallesi 467 Sokak'ta bulunan kamyoneti çalan zanlılar bu araçla da bir süre gezdikten sonra yakıtı bitince kamyoneti bıraktılar. Hırsızların kamyoneti çaldıkları anlar ise yine güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

3. araca yakıt aldılar, çalışmayınca itekleyerek götürdüler

Çaldıkları ikinci aracı da olduğu yere bırakan zanlılar bu sefer Attilla Mahallesi 683/1 Sokak'ta bulunan park halindeki 45 HC 2091 plakalı otomobili düz kontak yaparak çalıştırmayı başardılar. Çaldıkları 3. araçla da gezmeye devam eden zanlılar aracın yakıtının bittiğini fark edince bir benzin istasyonuna girdiler. Benzin istasyonun güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen hırsızlar; aracı pompa önüne yanaştırarak yakıt alıyorlar. Yakıt alma işleminden sonra araca binen hırsızlar, araç çalışmayınca bu sefer de çaldıkları otomobili itekleyerek yollarına devam ediyor.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bir gün içinde 3 otomobilin birbirine yakın sokaklarda çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler zanlıların kimliklerini belirlemeyi tespit etti. Tespit edilen zanlılar ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadeleri ise şoke etti. Zanlılar, "Aynı mahalleden arkadaşız. Canımız sıkıldı. Araçları gezmek için çaldık. Macera olsun diye yaptık. Pişmanız" dedi. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki arkadaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada

Hırsızlık, Otomobil, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada - Son Dakika


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