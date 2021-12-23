Üye Girişi
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR - Son Dakika

GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR

23.12.2021 18:20

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde eğitim veren Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri, her gün bin 250 öğrenciye yemek yapıyor.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde eğitim veren Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri, her gün bin 250 öğrenciye yemek yapıyor. Bölümde eğitim gören 12 öğrenci, uygulamalı olarak meslek hayatlarına hazırlanırken, döner sermayeden de para kazanıyor.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri her gün ilçe genelindeki bin 250 öğrenci için mutfağa giriyor. 2 öğretmenin gözetiminde 12 öğrenci tarafından hazırlanan öğle yemeği, Manyas ilçesinde eğitim veren 11 ilk ve orta dereceli okula servis aracı ile dağıtılıyor. Gıda Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Şeyma Çoban, 1500 kişilik yemek kapasitesine sahip olduklarını belirterek, yemeklerin ön hazırlığı ile porsiyon hazırlama, ambalajlama, depolama ve sevkiyatının da öğrencilerle birlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Çoban, "Öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini bu sayede tam olarak alıyorlar. 12'nci sınıf öğrencilerimiz staj için harcayacakları zamanı, okulun işletmesine ve yemekhanesine harcıyor. Bu şekilde özel sektörü daha okul safhalarındayken görüyorlar. Alt sınıflardaki öğrenciler de çalışma hayatını okul sıralarında gözlemleme şansına sahip oluyorö dedi.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç ise Gıda Bölümü öğrencilerinin mesleklerini yaşayarak öğrenmeleri için 350 metrekare kapalı alana sahip yemek üretim tesisi kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Taşımalı sistemle eğitim gören okulların, daha önceki yıllarda özel sektör tarafından çıkarılan öğle yemeklerini, bu yıl okulumuz hazırlıyor. Bunda da gayet başarılıyız. Öğrencilerimiz bu sayede hem deneyimlerini artırıyor hem de döner sermayeden para kazanıyor. Özel sektörden farklı olarak, ilçede eğitim veren tüm okulların öğrencilerinin çoğunluğu hangi yemekleri tercih ediyorsa, yemek menülerini onların istekleri doğrultusunda hazırlıyoruz. Yemekleri, sıcaklığı uzun süre koruyan kaplarla okullara servis ediyoruz.ö

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ise "Kırsal Salur Mahallemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bünyesinde barındırdığı farklı bölümler ile ilçemizdeki örnek okullarımızdan birisidir. Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri titizlikle hazırladıkları leziz yemekleri, öğrenci arkadaşlarına ve kardeşlerine sunmaktadırlar. Tabi bu arada hem okulumuz döner sermayesi hem de bölüm öğrencilerimiz para kazanmaktadırlar. 280 öğrenciye sahip olan okulumuzda Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik Teknolojisi, Hayvan Sağlığı, Gıda Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi bölümleri bulunmakta olup, bu okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin bir çoğu kendi işlerini kurup faaliyetlerini sürdürmektedirö dedi.

GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR
GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR

Anadolu Lisesi, Yemek Tarifi, Manyas, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500
Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi         
19:11
Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti         
19:04
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
19:09 Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:18 Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
18:15 A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı
17:40 Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar
17:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLÇEDEKİ BİN 250 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement