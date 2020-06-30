Son dakika... Gigi Datome, AX Armani Exchange Milan'da

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran İtalyan oyuncu Gigi Datome, ülkesinin Serie A ekiplerinden AX Armani Exchange Milan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya birinci basketbol ligi Serie A takımlarından AX Armani Exchange Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan 32 yaşındaki Gigi Datome'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Datome, transferle ilgili "Kariyerimin bu yeni bölümüne Olimpia Milano gibi tarihi ve iddialı bir kulüpte başlayacak olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.

Kulübün genel menajeri Christos Stavropoulos da "Gigi, bir atlette aradığımız; karizma, tecrübe, insani değerler ve kazanma alışkanları gibi değerleri barındıran bir oyuncu. Gigi'nin yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.