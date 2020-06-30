Son dakika... Gigi Datome, AX Armani Exchange Milan'da

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran İtalyan oyuncu Gigi Datome, ülkesinin Serie A ekiplerinden AX Armani Exchange Milan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya birinci basketbol ligi Serie A takımlarından AX Armani Exchange Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan 32 yaşındaki Gigi Datome'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulübün genel menajeri Christos Stavropoulos da "Gigi, bir atlette aradığımız; karizma, tecrübe, insani değerler ve kazanma alışkanları gibi değerleri barındıran bir oyuncu. Gigi'nin yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.