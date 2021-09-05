Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah sesleri geldi.
Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.
Son Dakika › Dünya › Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı - Son Dakika Dünya