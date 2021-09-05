Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah sesleri geldi.

ŞEHİR MERKEZİNE GİRİŞLER KAPATILDI

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

FRANSIZ BASINI OLAYIN "DARBE GİRİŞİMİ" OLDUĞUNU YAZDI

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.