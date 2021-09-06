Gine'de yaşanan askeri darbe İngiliz futbolunu da vurdu. Liverpool'un Gineli yıldızı Naby Keita, darbeciler tarafından esir alınırken ülkede mahsur kaldı.
Naby Keita'nın darbe sırasında esir tutulduğunun öğrenilmesinin ardından Liverpool kulübü bir açıklama yaptı ve Keita'yla iletişim halinde olduklarını belirtti. Açıklamada, "Milli takım yetkilileri aracılığıyla kendisiyle temas halindeyiz. Güvende olduğunu biliyoruz. Keita'yı Liverpool'a getirebilmek için görüşmelerimiz sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Darbe, Gine'nin Fas'ı ağırlayacağı maçtan önce gerçekleşti. Stat çevresinde silah seslerinin yükselmesi üzerine karşılaşma oynanamadı. Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi de sosyal medya hesabından "Çok gergin bir gündü ama güvendeyiz" mesajını paylaştı.
Son Dakika › Spor › Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor - Son Dakika Spor