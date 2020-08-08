Girdiği evin penceresindeki tül perdeleri çaldı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, girdiği evden 2 altın bilezik ile penceredeki tül perdeleri alıp, kaçan Y.İ. isimli kadın yakalandı. Perdelerin olduğu 2 poşetle yürürken güvenlik kameralarına yakalanan kadın, tutukladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuruçay Caddesi üzerindeki bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Ev sahibinin, penceresindeki tül perdeleri ile 2 altın bileziğinin çalıntı olduğunu bildirdiği polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Görüntülerde, bir kadının elinde, 2 poşet ile perdeleri taşıdığı görüldü. Y.İ. olduğu saptanan şüpheli kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Y.İ.'nin evinde yapılan aramada, çaldığı 2 bilezik ile tül perdeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.