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Son Dakika: Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

17.02.2022 15:02

Son dakika: Giresun'da 16 yaşındaki nişanlısı Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Vahşetle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar" dedi.

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği ve şikayetin geri çekilmesi sonrası bir ay sonunda içeriden çıktığı belirlendi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Başkasının cep telefonunu taşıması üzerine yeri sinyalden tespit edilen Gökçek, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Ardından hızlı bir şekilde adliyeye gönderilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN SOYLU, OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileri ile Göç Toplantısı"nda, Hüseyin Can G. tarafından öldürülen kız çocuğu Sıla Şentürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Katil zanlısı Hüseyin Can G'nin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar" bilgisini paylaştı.

"BÖYLE OLAYLARDA BARIŞTIRMA YETKİSİ VERMİYORUZ"

Olayın üzüntü verici olduğunu belirten Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barıştırma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin." diye konuştu.

"BİZİM DE ÇOCUKLARIMIZ VAR, BİZ DE SARSILIYORUZ"

Geçen yıl 20'nin üzerinde cinayetin, erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlünün güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti. Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sıla Şentürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı - Son Dakika
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