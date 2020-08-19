Son Dakika: Giresun'da 28 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haberleri: Giresun'un Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 28 kök keneviri ele geçirildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 28 kök keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş Köyünde B.K.'ye ait arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arazi taraması yaptı. Şüpheliye ait evin bahçesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli B.C. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:51

Kaynak: İHA

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