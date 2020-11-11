Son dakika! Giresun'da ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Giresun'un Keşap ilçesinde arka ayakları kırık halde bulunan köpek, jandarma ekiplerince tedavisi için veterinere götürüldü.

Tepeköy mevkisinde devriye faaliyetinde olan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek fark etti.

Jandarma personeli, kamyonete koyduğu köpeği ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Arka ayakları kırık olduğu tespit edilen yaralı köpek, ileri tetkik ve tedavisi için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.