Son dakika... Giresun'da diyaliz hastası kadın helikopterle hastaneye götürüldü - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde diyaliz hastası 58 yaşındaki kadın, Salih Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Fatma Kaplan için yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Kaplan'ın hastaneye sevk edilmesi amacıyla Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle köye ulaştı.
Kadın, helikopter ile alınarak Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:59 - Kaynak: AA
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